Конституция от Партии регионов: внеблоковый статус, судебная реформа...

Оппозиционная Партия регионов, как ожидается, представит сегодня свой проект внесения изменений в Конституцию Украины. Внеблоковый статус страны, единая вертикаль исполнительной власти, больше полномочий регионам, судебная реформа и русский, как второй государственный язык, - это основные пункты, которые Партия регионов предлагает изменить в Конституции Украины. Член партии Вадим Колесниченко говорит, что кардинально менять ничего не нужно, следует лишь завершить начатую конституционную реформу. «Невозможно менять то, что не выполнялось еще. Это нормальный документ, но он не выполняется. Нужно просто сделать некоторые модификации», - считает Колесниченко. После обнародования своего проекта конституционных изменений Партия регионов готова обсуждать их с общественностью. Вадим Колесниченко сказал, что в документе ПР не будет ни одного упоминания об императивном мандате, поэтому его якобы будет готово поддержать большинство депутатов Верховной Рады.

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