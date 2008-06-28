Путин похвалил Тимошенко, но о европейских ценах на газ напомнил

Правительство Украины конструктивно работает над решением газовых вопросов и на сегодня текущих долгов перед российскими поставщиками в украинских потребителей нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Москве.

По его словам, существуют лишь долги за газ с прошлых лет.

Вместе с этим он отметил, что Россия хотела бы постепенно вводить для Украины европейские цены на газ

«Нам бы хотелось, чтобы мы выходили на европейское ценообразование с Украиной постепенно», - заявил он, однако при этом подчеркнул, что «среднеазиатские поставщики газа высказали желание перейти на европейские цены на свою продукцию с января 2009 года».

Что касается параллельного изменения цены на газ и тарифов на его транзит через территорию Украины, то В.ПУТИН отметил, что «этот вопрос лежит в компетенции хозяйствующих субъектов».

«Мы со стороны правительств всячески хотели бы, чтобы эти договоренности были достигнуты», - сказал президент России.