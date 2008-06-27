Ющенко под Секретариатом исполнил 1/3 обязанностей мужчины (фоторепортаж)
Женщины создавали фон...
27 июня Президент по случаю Дня Конституции, который празднуется 28 июня, организовал “субботник” под собственным Секретариатом. На “первой полянке государства” высадили несколько калиновых саженцев. Причем в отличие от других подобных мероприятий, фотографы имели возможность собственными глазами увидеть как:
глава державы собственноручно (и без перчаток) разгребал землю...
всесильный руководитель ДУСи Игорь Тарасюк лично разрезал пакеты с удобрениями…
“белоручка” Виктор Балога (глава Секретариата) на сей раз не смог отделаться одними лишь “парадными” фото с лопатой, и был вынужден в неудобной позе держать деревце, вокруг которого окучивал землю увлеченный сельхозработами гарант...
От тяжелой мужской работы освободили разве что секретаря СНБО Раису Богатыреву. Высокопоставленная дама наблюдала за процессом с любимого (для подобных мероприятий) места Балоги – не так далеко, чтоб в кадр не попасть, но и не настолько близко, чтобы к работе “пристроили”. А вот заместительницу Балоги Марину Ставнийчук даже пустили “перекопать” газон каблучками, лишь бы ощутила как это - когда руки в земле.
А Виктор Андреевич увлеченно (уже в который раз) исполнял классический мужской долг. Построить дом (у Президента он уже есть, и не один), вырастить сына (здесь глава государства также подал пример “перевыполнения” обязательств) и посадить дерево...
Елена Перегуда
Фото Михаила Маркива / УНИАН