Ющенко под Секретариатом исполнил 1/3 обязанностей мужчины (фоторепортаж)

27 июня Президент по случаю Дня Конституции, который празднуется 28 июня, организовал “субботник” под собственным Секретариатом. На “первой полянке государства” высадили несколько калиновых саженцев. Причем в отличие от других подобных мероприятий, фотографы имели возможность собственными глазами увидеть как:

глава державы собственноручно (и без перчаток) разгребал землю...

всесильный руководитель ДУСи Игорь Тарасюк лично разрезал пакеты с удобрениями…

“белоручка” Виктор Балога (глава Секретариата) на сей раз не смог отделаться одними лишь “парадными” фото с лопатой, и был вынужден в неудобной позе держать деревце, вокруг которого окучивал землю увлеченный сельхозработами гарант...

От тяжелой мужской работы освободили разве что секретаря СНБО Раису Богатыреву. Высокопоставленная дама наблюдала за процессом с любимого (для подобных мероприятий) места Балоги – не так далеко, чтоб в кадр не попасть, но и не настолько близко, чтобы к работе “пристроили”. А вот заместительницу Балоги Марину Ставнийчук даже пустили “перекопать” газон каблучками, лишь бы ощутила как это - когда руки в земле.

А Виктор Андреевич увлеченно (уже в который раз) исполнял классический мужской долг. Построить дом (у Президента он уже есть, и не один), вырастить сына (здесь глава государства также подал пример “перевыполнения” обязательств) и посадить дерево...

Елена Перегуда

Фото Михаила Маркива / УНИАН