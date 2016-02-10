Посол Украины в Хорватии отказался идти на прием в российское посольство

Об этом сообщается на странице украинского посольства в Facebook.

В частности, Левченко выразил удивление самим фактом приглашения на прием, полученное от страны, которая осуществляет акт агрессии по отношению к Украине.

"Признаю, что был удивлен, получив Ваше приглашение на прием по случаю Дня российской дипломатии. Россия де-факто ведет против Украины войну, в которой погибли тысячи моих соотечественников, оккупировала наш Крым и часть Донбасса, а российская дипломатия, в том числе и Вы лично, самоотверженно эту агрессию оправдывает", - говорится в сообщении.

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Левченко отметил, что если бы он принял это приглашение, "то тем самым, по сути, признал бы оккупацию Россией украинских территорий, унизил бы и себя, и свою Родину". По словам украинского дипломата, "в приглашении, которое выглядит, как дружеский жест, я чувствую скрытое пренебрежение".

"Я за примирение, но не за примирение с преступлением. Я верю в восстановление дружбы между Украиной и Россией. Но только тогда, когда Россия вернет Украине Крым и другие захваченные территории, а все виновники агрессии предстанут перед трибуналом где-нибудь в Москве или Гааге. До того времени прошу Вас, уважаемый господин Посол, не перегружать себя отправкой на мой адрес подобных приглашений", - написал Левченко.