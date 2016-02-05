Киев пригласит членов Совбеза ООН съездить на восток Украины

Об этом сообщил глава Постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко, отмечается на сайте представительства.

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"Посол сообщил о намерении украинской стороны пригласить членов Совета Безопасности ООН совершить поездку на восток Украины", - говорится в сообщении.

Ельченко также проинформировал о вопросах, которые обсуждались в Совете Безопасности в январе, работу украинской делегации, в частности по восстановлению мира и безопасности на Ближнем Востоке и в Африке, а также повестку Совбеза на февраль.

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"Значительная часть пресс-конференции была посвящена украинскому вопросу. Ельченко отметил, что в январе украинская сторона официально проинформировала Совбез об обострении ситуации на Донбассе, инициировала обсуждение высказываний президента РФ о границах Украины, а также содействовала началу работы в Украине оценочной миссии ООН по гуманитарному разминированию", - отметили в представительстве.

Ельченко также сообщил о развитии событий на Донбассе и мерах, которые принимают президент Петр Порошенко и правительство для противодействия российской агрессии.