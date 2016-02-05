Киев пригласит членов Совбеза ООН съездить на восток Украины
Киев намерен пригласить членов Совета Безопасности ООН совершить поездку на восток Украины.
Об этом сообщил глава Постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко, отмечается на сайте представительства.
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"Посол сообщил о намерении украинской стороны пригласить членов Совета Безопасности ООН совершить поездку на восток Украины", - говорится в сообщении.
Ельченко также проинформировал о вопросах, которые обсуждались в Совете Безопасности в январе, работу украинской делегации, в частности по восстановлению мира и безопасности на Ближнем Востоке и в Африке, а также повестку Совбеза на февраль.
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"Значительная часть пресс-конференции была посвящена украинскому вопросу. Ельченко отметил, что в январе украинская сторона официально проинформировала Совбез об обострении ситуации на Донбассе, инициировала обсуждение высказываний президента РФ о границах Украины, а также содействовала началу работы в Украине оценочной миссии ООН по гуманитарному разминированию", - отметили в представительстве.
Ельченко также сообщил о развитии событий на Донбассе и мерах, которые принимают президент Петр Порошенко и правительство для противодействия российской агрессии.