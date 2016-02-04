Гройсман объявил о выходе Чумака из фракции БПП

Как передает корреспондент УНИАН, спикер отметил, что делает объявление в связи с соответствующим заявлением Чумака.

Напомним, 28 января Чумак заявил о выходе из фракции БПП и объяснил свое решение тем, что считает невозможным пребывание во фракции, где "расходятся дела и слова". Депутат намерен далее быть внефракционным.

Читайте такжеГройсман объявил о выходе Томенко из фракции Блока Петра Порошенко

Он также отметил, что зарегистрированный проект постановления о прекращении его депутатских полномочий продолжает оставаться в парламенте, и он не удивится, если его "в любой момент могут снова активизировать".

Также тогда Чумак заявил, что написал заявление об отказе от членства в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, и оно уже находится в Кабинете министров.

Напомним, 11 декабря 2015 года Кабмин назначил Наталью Корчак, Виктора Чумака и Александра Скопича членами НАПК.

14 декабря общественная коалиция ”Реанимационный пакет реформ” заявила, что Кабмин не обеспечил формирование независимого и дееспособного состава НАПК. Активисты, в частности, заявили, что правительство назначило трех членов НАПК без надлежащего оформления протокола заседания комиссии и получения согласия всех кандидатов на назначение. Отмечалось, что конкурсный отбор проводился с нарушениями процедуры. В РПР также отметили, что в состав НАПК не был избран ни один представитель общественности.

Читайте такжеНардепы БПП обсуждали вопрос исключения Кононенко из фракции - депутат

Чумак 14 декабря заявил, что создание НАПК ”как началось со скандала, так скандалом и завершается”. По его словам, ”без общественного доверия агентство просто ”не полетит”.

25 декабря Кабмин решил провести повторный конкурс по отбору кандидатов на должности членов НАПК.