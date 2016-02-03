Путин не признает границ и может аннексировать другие страны под предлогом дискриминации русских меньшинств – Порошенко

Об этом Порошенко сказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Прежде всего, поздравляю журналистов, что он (Путин - УНИАН) это сказал (что для него границы не важны - УНИАН)». По словам Порошенко, Путин никогда публично этого не признавал.

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«Мы в Украине знаем, что он не признает наши границы. Его заявление скорее направлено к каждому в Европе, это означает, что это может произойти с кем угодно», - отметил Порошенко.

«Путин не принимает никаких красных линий и может аннексировать другие страны под предлогом предполагаемой дискриминации русских меньшинств. В Германии тоже есть русские меньшинства», - отметил Порошенко.