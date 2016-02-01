К переговорам Порошенко и Меркель присоединится советник президента Франции

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Tвиттере". "К переговорам в Берлине присоединится советник президента Франции Одибер", - написал он.

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Как отметили в пресс-службе президента, Петр Порошенко во время встречи с Ангелой Меркель сделает акцент на сложности ситуации безопасности на Донбассе и отметит важность дальнейших действий международного сообщества для принуждения России выполнить Минские договоренности.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко сегодня находится с рабочим визитом в Германии.