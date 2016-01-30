Гройсман: Годовой отчет правительства может состояться с 16 по 19 февраля

Отчет Кабинета министров Украины в Верховной Раде за год деятельности правительства может состояться в период с 16 по 19 февраля.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман журналистам в Виннице.

Как сообщает пресс-секретарь председателя ВР, Гройсман отметил: "Есть несколько дат. Я думаю, (отчет правительства) может быть на пленарной неделе – от 16 до 19 (февраля)".

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Говоря о переформатировании правительства, Гройсман отметил, что кадровые ротации в руководстве министерств должны происходить в соответствии с планом действий по реформированию той или иной отрасли. В то же время, переформатированию правительства должно предшествовать обновление Коалиционного соглашения и предусмотренных ею задач, отметил Гройсман.

"Важно сейчас проанализировать все то, что выполнено, и обновить (Коалиционное соглашение) – и под эти задачи сформировать правительство", – сказал председатель Верховной Рады.