Общее собрание коалиции может состояться 15 февраля - Кононенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

Кононенко выразил мнение, что целесообразно было бы утвердить изменения в коалиционное соглашение на общем собрании коалиции.

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«Тем более, что наши партнеры по коалиции высказывались за то, чтобы собрать общее собрание», - добавил он.

Кононенко не исключил, что это может произойти перед отчетом правительства. «Скажем, 15 числа. Но это нужно обсуждать с лидерами фракций коалиции, согласовывать. Но такая дата, 15-е - собрание коалиции, тоже звучала на совещаниях», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что отчет правительства в Верховной Раде состоится 16 февраля.