ГПУ открыла дело против нардепа, обвинившего Медведчука в сепаратизме

Об этом сообщил сам депутат на своей странице в Facebook.

"ГПУ по просьбе Медведчука и Оппоблоку оперативно открыла производство против меня. Интересно, что я обратился к ГПУ намного быстрее проверить причастность Медведчука к проведению сепаратистских форумов, которые проходят в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье и Одессе. Именно это и возмутило Медведчука. Ответа на мое обращение нет. Вместо него - уголовное производство против меня. Следовательно, ГПУ прикрывает сепаратистов и кума Путина и готова сажать тех кто против них борется", - написал Левус.

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Как говорится в сообщении на сайте проекта Медведчука "Украинский выбор", Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование в рамках уголовного производства "по факту заведомо неправдивого сообщения народным депутатом Левусом А. М. о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в особо тяжком преступлении".

Также у экс-главы АП показали соответствующее письмо от ГПУ, подписанное заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком.

Как сообщал УНИАН, освобождению украинских заложников из плена российских террористов препятствует кум Путина Медведчук, вмешиваясь во все переговорные процессы на этапе выполнения, заявил Роман Свитан, председатель "Украинского объединения патриотов – УКРОП" в Донецкой области, советник по военным вопросам экс-губернаторов Донецкой и Днепропетровской областей, ссылаясь на информацию, полученную от переговорщиков.