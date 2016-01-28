Рада утвердила календарный план 4-й сессии

Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял постановление о календарном плане проведения 4-й сессии Верховной Рады 8-го созыва.

За данное решение проголосовали 248 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено, что открытие сессии состоится 2 февраля, и со 2 по 5 февраля депутаты будут работать в пленарном режиме. С 8 по 12 февраля они будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

16-19 февраля пройдут пленарные заседания. 22-26 февраля предусмотрена работа депутатов в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а с 29 февраля по 4 марта - работа с избирателями.

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15-18 марта и с 29 марта по 1 апреля запланированы пленарные заседания ВР. С 21 по 25 марта планируется работа депутатов с избирателями.

12-15 и 19-22 апреля будут проходить пленарные заседания. 4-8 апреля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а 25-29 апреля - с избирателями.

В мае парламент в пленарном режиме будет работать с 11 по 13 и с 17 по 20 число. 4-6 мая депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а с 23 по 27 мая предусмотрена работа с избирателями.

Также в пленарном режиме ВР будет работать с 31 мая по 3 июня и с 14 по 17 июня.

6-10 июня и 21-24 июня планируется работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а с 29 июня по 2 июля - работа с избирателями.

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Кроме того, депутаты будут работать в пленарном режиме с 5 по 8 и с 12 по 15 июля, а с 18 по 22 июля - в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник отметил, что, таким образом, на четвертой сессии депутаты 12 недель будут работать на пленарных заседаниях, 8 недель - в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, 5 недель - с избирателями.

Также за эту сессию должно пройти 12 "часов вопросов к правительству".