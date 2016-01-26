"Гарантии" от гопника

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции 26 января в очередной раз добавил украинцам уверенности, что любые договора и соглашения с Россией не стоят даже бумаги, на которой написаны.

Гибридная война, которую Россия ведет в Украине, и, с некоторых пор, в Европе и на Ближнем Востоке, заставляет Кремль генерировать и озвучивать вопиющую ложь. Так, к примеру, глава МИД РФ заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, гарантирующий территориальную целостность Украины, поскольку не угрожала Киеву ядерным оружием. «Будапештский меморандум включает одно единственное обязательство - не применять против Украины ядерное оружие, никто этого не делал, и угроза применения ядерного оружия в отношении Украины не звучала», - сказал Лавров.

Вместе с тем, в документе, подписанном Россией, Великобританией и США, речь идет о несколько иных гарантиях Украине, которая добровольно отказалась от своего ядерного потенциала. Так, в первом пункте Будапештского меморандума черным по белому написано, что страны-гаранты «подтверждают Украине их обязательства… уважать независимость и суверенитет, а также существующие границы Украины». То есть, на момент подписания этого документа, «несправедливое» существование Крыма в составе Украины Россию нисколько не смущало.

То есть на момент подписания этого документа, «несправедливое» существование Крыма в составе Украины Россию нисколько не смущало.

В следующем пункте сказано, что РФ, Великобритания и США подтверждают свои обязательства «воздерживаться от угрозы силой» или ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины. Кроме того, эти страны обещают, что «никакое их оружие (а не только ядерное – авт.) никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны».

Вместе с тем, интересующимся будет любопытно взглянуть и на еще один пункт Будапештского меморандума, согласно которому Россия уже больше 20 лет как должна «воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущим ее суверенитету». Регулярные торговые войны, которые Москва с завидной регулярностью развязывала против «братской» Украины, жалобы украинцев в ВТО, и, наконец, разбирательства в Стокгольмском арбитраже – прекрасно демонстрируют, как именно Россия выполняет это свое обязательство…

В последнее время, уставшая от российско-украинского вопроса Европа пытается усадить стороны за стол переговоров и, не мытьем, так катаньем, продавить появление какого-либо удобоваримого нового договора, позволяющего установить в этой гибридной войне такой же гибридный мир. Вместе с тем, всему миру уже два года как пора понять, что единственной гарантией зарвавшегося гопника может быть только одна – никаких гарантий. А для подтверждения этой мысли Западу стоило бы внимательно вчитаться в тот же Будапештский меморандум и сложить дважды два – сладкие речи российских официальных лиц и грустную реальность, не подтверждающую ни слова из сказанного.

Татьяна Урбанская