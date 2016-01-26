Ляшко выразил готовность быть премьер-министром

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.

"Сегодня все обсуждают фамилии министров. Кто будут премьер-министры, кто будут министры, кого на кого поменять. Но это профанация! Это все отвлечение внимания! Спросите людей: какая им разница, какая фамилия у министра или премьера. Их интересуют другие вопросы ... ", - сказал Ляшко.

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На вопрос ведущего программы "То есть вы готовы, чтобы Арсений Яценюк оставался премьер-министром?" политик ответил: "Я готов быть премьер-министром. И у нас есть программа действий, которую мы предлагаем четко, это новая экономическая политика".