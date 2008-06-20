Рыбаков заявляет, что ему угрожают

Народный депутат Украины, глава межфракционного объединения Верховной Рады “Контрабанде - стоп” Игорь РЫБАКОВ обратился в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуры Украины по поводу проверки фактов угрожания его жизни и с требованием установить их авторов.

Как отмечается в заявлении И.РЫБАКОВА, переданном агентству УНИАН, его «решительный и окончательный разрыв с коалицией, которая создала крышу над теневыми, коррупционными схемами расхищения государства, был правильным”.

В заявлении говорится: “Однако моя непримиримость стала костью в горле коррупционеров и контрабандистов вместе с их высокими покровителями в Киеве”.

И.РЫБАКОВ утверждает, что в последнее время в его адрес “участились угрозы физической расправы”.

“Неоднократно мне звонили по телефону неизвестные, каждый из которых вел разговор в угрожающей форме. Анонимные письма аналогичного содержания поступали в мой электронный адрес, через sms меня предупреждали о покушении на меня. В последнем письме, которое я получил в парламентской почте, автор прямо пишет: …"Ты притягиваешь на себя внезапную смерть и гибель…", - сказано в заявлении.

И.РЫБАКОВ считает, что “СБУ должна принять исчерпывающие меры для гарантирования моей безопасности и безопасности членов моей семьи”.

“Прошу считать это заявление как предотвращающее действие против вероятных покушений на мою жизнь и здоровье. Рассчитываю, что правоохранительные органы приложат все возможные усилия для обеспечения беспрепятственного выполнения мной всех полномочий народного депутата, предусмотренных Конституцией и законами”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины И.РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.