"Батькивщина" потребует отставки всего Кабмина

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявила лидер партии Юлия Тимошенко, передает ТСН.

"Мы считаем, что поменять нескольких министров в правительстве – это практически макияж политический, который никому не нужен, ибо он ничего не изменит. Это просто отвлечение общества от того трагического состояния, в котором сейчас находится наше государство. Нужно полностью менять правительство во главе с премьер-министром, перезагружать Кабмин, и если эта Верховная Рада способна его перезагрузить, то надо это делать", – заявила она.

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Тимошенко отметила, что Яценюк угрожал выходом из коалиции фракции "Народного фронта" в случае его отставки. Тогда, по ее мнению, без досрочных парламентских выборов невозможно будет избрать новое правительство во главе с сильным премьером.

Лидер "Батькивщины" заявила, что будет настаивать на немедленном проведении общего собрания депутатов-членов парламентской коалиции, на котором предлагает обсудить вопрос соответствия членов правительства занимаемым должностям, а также изменения в Конституцию относительно децентрализации.

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Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за обновление коалиционного соглашения в Верховной Раде Украины.