Неделя в цифрах

1% самых богатых людей в мире владеют таким состоянием как все остальное человечество вместе взятое, сообщает международная группа помощи Oxfam. Согласно отчета организации, 62 самых богатых человека владеют 1,76 триллиона долларов.

1 американский танкер с нефтью из США прибыл в Европу впервые за 40 лет, после того, как были сняты ограничения на экспорт топлива из Соединенных штатов, сообщают иностранные СМИ.

1,9% составил уровень безработицы в Украине в декабре 2015 года, сообщают в Государственной службе статистики Украины. На 1 января 2016 года количество безработных в стране составило 490 800 тысяч человек.

4 области Украины – Николаевская, Одесская, Кировоградская и Днепропетровская – вынуждены были запретить движение транспорта по автодорогам из-за снежных заносов, сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

4,5 доллара на каждые 100 км – такую стоимость услуги по транзиту российского газа в ЕС установила Украина с начала 2016 года, сообщают в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

5 почетных консулов России в США лишились аккредитации, сообщают иностранные СМИ. Госдепартамент США отметил, что отменил ее в ответ на преследования американских дипломатических работников в России.

10% падения российской экономики прогнозируют в Международном энергетическом агентстве при текущих ценах на нефть, сообщают иностранные СМИ.

12 центов составила стоимость 1 литра бензина в одном из штатов США, сообщают иностранные СМИ. Подобная цена является результатом ценовой войны, которую ведут между собой местные бензоколонки.

15 стран – членов ООН не заплатили членские взносы в организацию и теперь могут голосовать на заседаниях Генеральной ассамблеи лишь в исключительных случаях, сообщают иностранные СМИ. Среди должников, в частности, Венесуэла и Ливия.

24 место в ежегодном рейтинге привлекательных офшоров для бизнес-услуг и операций от ведущей консалтинговойкомпанииATKearney заняла Украина, поднявшись на 17 позиций. Ключевыми преимуществами Украиныаналитикиназываютфинансовуюпривлекательность и образованнуюдешевуюрабочую силу.Негативным фактором для нашейстраны при этомявляютсяплохиеусловия для ведениябизнеса.

50 человек из числа жителей АК Крым (граждан Украины и иностранцев, постоянно проживающих на ее территории) принимают участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака в составе ИГИЛ, «Фронта ан-Нусра» и связанных с ними структур, сообщают в Службе безопасности Украины.

60 человек умерли от гриппа в Украине, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины. Больше всего смертей зафиксировано в Одесской области. Кроме того, в Главном управлении разведки при Минобороны Украины отмечают, что на временно оккупированной территории на Донбассе от гриппа и ОРВИ умерло около 300 человек.

70 товарных групп были включены в перечень товаров российского производства, запрещенных к ввозу на территорию Украины, соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

270 из 400 человек, захваченных в одном из сирийских городов террористической группировкой «Исламское государство», были освобождены, сообщают иностранные СМИ. Преимущественно, это женщины и дети.

650 человек были эвакуированы с радиорынка в Харькове из-за информации о минировании, сообщают в ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области. Сотрудники полиции обследовали территорию площадью почти 2 000 квадратных метров, никаких взрывных устройств или других опасных предметов обнаружено не было.

720% может составить инфляция в Венесуэле в 2016 году, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на директора департамента стран Западного полушария МВФ. В 2015 году в стране была зафиксирована инфляция на уровне 275%.

6 400 боевиков «Исламского государства» были уничтожены за 3 месяца в результате авиаударов международной коалиции по позициям ИГИЛ в Сирии и Ираке, сообщают иностранные СМИ. В целом, по подсчетам коалиции, за 18 месяцев от момента начала авиаударов по ИГИЛ, «Исламское государство» потеряло более 25 000 бойцов.

7 600 авиарейсов отменены в США из-за снежной бури «Джонас», сообщают иностранные СМИ. Из-за резкого ухудшения погоды погибли по меньшей мере 18 человек. Большинство из них стали жертвами ДТП.

1 684 815 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма находятся на учете Министерства социальной политики Украины, сообщают в ведомстве. Общая сумма государственной денежной помощи, предоставленной переселенцам с начала 2016 года составила 240 580 гривен.

1 180 000 000 путешественников в мире зафиксировано в 2015 году, сообщают во Всемирной туристической организации ООН. Таким образом, мировой туристический поток увеличился на 4,4% и побил рекорд, несмотря на опасения, связанные с безопасностью. В 2016 году Всемирная туристическая организация ООН прогнозирует увеличение мирового туристического потока на 4%.

2 549 000 000 долларов требует российский монополист «Газпром» у НАК «Нафтогаз Украины» за отказ украинской компанией покупать газ в третьем квартале 2015 года по контракту 2009, оспариваемому Украиной в Стокгольмском арбитраже, сообщают в «Газпроме».

9 000 000 000 гривен военного сбора заплатили украинцы в государственный бюджет в 2015 году, сообщают в Государственной фискальной службе Украины.

85 000 000 000 гривен штрафа выставил Антимонопольный комитет Украины российскому газовому монополисту «Газпрому» за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа, сообщают в АМКУ.

Маргарита Андреева