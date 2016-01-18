Минсоцполитики зарегистрировало свыше 1,68 миллиона переселенцев

Как отмечается в сообщении, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 332 405 семей из Донбасса и Крыма. Более 695 тысяч семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 652 тысяч семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила 240,58 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, по информации Министерства социальной политики, в Украине по состоянию на 28 декабря на учете находилось 1 миллион 673 тысячи 135 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.