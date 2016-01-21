Международная коалиция за три месяца уничтожила более 6400 боевиков ИГИЛ

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на издание USA Today.

Как отмечают представители американского командования, сочетание авиаударов коалиции и успехов в наземных операциях иракских войск, привело к значительным потерям среди террористов и сильно подорвало боевой дух боевиков.

Также разведка коалиции сообщает о росте количества неопытных рекрутов среди боевиков, что только увеличивает уровень потерь ИГИЛ.

"Мы констатируем, что сейчас у боевиков ИГИЛ совсем не тот уровень военного мастерства, который был раньше", – цитирует издание генерал-лейтенант генерала Шона Макфарланда, одного из руководящих офицеров штаба коалиции.

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Также сообщается об увеличении количества дезертирства среди боевиков.

Статистика коалиции свидетельствует, что от авиаударов в течение последних трех месяцев погибало почти 500 бойцов ИГИЛ за неделю.

В целом, по подсчетам коалиции, за 18 месяцев от момента начала авиаударов по ИГИЛ в Сирии и Ираке, "Исламское государство" потеряло более 25 000 бойцов.

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Сейчас по информации американских военных, численность террористов составляет от 20 до 30 тыс. бойцов и Ираке и Сирии.