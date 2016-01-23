Кличко избран председателем Ассоциации городов Украины

17:06, 23 января 2016
Политика
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Киевский городской председатель Виталий Кличко избран председателем Ассоциации городов Украины.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение большинством голосов было принято на общем собрании уполномоченных представителей органов местного самоуправления, членов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

Читайте такжеКличко говорит, что чиновники-вымогатели должны быть наказаны по всей строгости законаКак сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook сообщал, что правление Ассоциации городов Украины рекомендовало общему собранию избрать председателем Ассоциации Киевского городского голову Кличко.

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