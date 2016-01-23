Кличко избран председателем Ассоциации городов Украины

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение большинством голосов было принято на общем собрании уполномоченных представителей органов местного самоуправления, членов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

Читайте такжеКличко говорит, что чиновники-вымогатели должны быть наказаны по всей строгости законаКак сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook сообщал, что правление Ассоциации городов Украины рекомендовало общему собранию избрать председателем Ассоциации Киевского городского голову Кличко.