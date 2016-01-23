Кличко избран председателем Ассоциации городов Украины
17:06, 23 января 2016Политика
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Киевский городской председатель Виталий Кличко избран председателем Ассоциации городов Украины.
Такое решение было принято большинством голосов \ Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение большинством голосов было принято на общем собрании уполномоченных представителей органов местного самоуправления, членов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.
Читайте такжеКличко говорит, что чиновники-вымогатели должны быть наказаны по всей строгости законаКак сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook сообщал, что правление Ассоциации городов Украины рекомендовало общему собранию избрать председателем Ассоциации Киевского городского голову Кличко.
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