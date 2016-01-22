В "Самопомочи" назревает раскол - СМИ

22:20, 22 января 2016
Политика
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Значительная часть депутатов не поддержала инициативу о заявление "Самопомочи", которую сегодня обнародовали от имени партии.

Фото УНІАН

Об этом сообщил источник Еспресо.TV.

Согласно информации, нынешнему заявлению партии "Самопомич" предшествовала встреча представителей фракции с Андреем Садовым, которая вчера состоялась в Львове. Происходила длительная беседа на повышенных тонах. Мнения членов фракции разделились. Значительная часть депутатов не поддержала инициативу о заявлении, которое сегодня обнародовали от имени партии.

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Источники утверждают, что группа депутатов не разделяет позицию лидера партии и его ближайших соратников. Поговаривают даже о расколе в парламентской фракции "Самопомич".

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