В "Самопомочи" назревает раскол - СМИ

Об этом сообщил источник Еспресо.TV.

Согласно информации, нынешнему заявлению партии "Самопомич" предшествовала встреча представителей фракции с Андреем Садовым, которая вчера состоялась в Львове. Происходила длительная беседа на повышенных тонах. Мнения членов фракции разделились. Значительная часть депутатов не поддержала инициативу о заявлении, которое сегодня обнародовали от имени партии.

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Источники утверждают, что группа депутатов не разделяет позицию лидера партии и его ближайших соратников. Поговаривают даже о расколе в парламентской фракции "Самопомич".