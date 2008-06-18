Черновецкий заявил Тимошенко, что на ее «клоунаду» не явится

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что не видит необходимости присутствовать на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины.

Об этом говорится в комментарии мэра столицы, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

«Обвинять председателей областных администраций в росте инфляции – это экономически безграмотно. Привычка Юлии ТИМОШЕНКО перекладывать на других ответственность за собственную бездарную управленческую и экономическую политику уже становится нормой. Именно при ее власти Украина скатилась в очередную инфляционную яму. Теперь вся страна наблюдает за ее попытками найти виновных», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева подчеркнул, что неоднократно приглашал Ю.ТИМОШЕНКО в прямой эфир, чтобы она дала ответ всей Украине о нынешнем состоянии экономики и рассказала, каким образом собирается исправлять ситуацию.

«К сожалению, никаких реальных мер по исправлению ситуации, кроме популизма и дежурных самовосхвалений со стороны ТИМОШЕНКО, народ Украины не увидел, и очень мало надежды, что когда-либо увидит», – отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что не видит необходимости присутствовать самому или его заместителям на длинных и бесполезных совещаниях при участии Ю.ТИМОШЕНКО, которые не приносят никаких реальных результатов.

«Я, мэр Киева, подотчетный киевлянам, а не бездарным управленцам-политикам, которые ухудшают их жизненный уровень. И передо мной стоят задачи по решению проблем жителей столицы, вопросов жизнеобеспечения города. Я не считаю нужным принимать участие в очередной политической клоунаде, затеянной ТИМОШЕНКО. Мы должны заниматься делом и сглаживать последствия ее безграмотной экономической политики», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнее заседание Кабинет Министров Украины пригласил пять председателей государственных администраций для предоставления отчета о ценовой ситуации в регионах.

В частности, приглашены председатель Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАРЬ, председатель Донецкой ОГА Владимир ЛОГВИНЕНКО, временно исполняющий обязанности председателя Запорожской ОГА Александр СТАРУХ, временно исполняющий обязанности председателя Сумской ОГА Николай ЛАВРИК и председатель КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.