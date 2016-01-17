Жебривский назвал Саакашвили пиарщиком и раскритиковал его приезд в Донецкую область

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что не может замалчивать такой пиар.

"Два дня назад в Донецкую область приезжал пиарщик Саакашвили. Был очень удивлен, что в батальоне из Одесской области нет туалетов и с барского плеча пообещал их установить. Хочу сказать, что почти все главы ОГА давно поддерживают свои батальоны и на этом пиара не делают", - подчеркнул Жебривский.

При этом председатель Донецкой ОВГА не скрывает, что на Донетчине много проблем и недоработок.

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"Он прошелся по Мариуполю и глубокомысленно указал (сам себе и ютубу), какие дома сносить и строить. Пообещал, что его специалисты помогут в создании ЦПАУов, но об этом ни слова не проронил ни мэру, ни главе ОГА", - заявил Жебривский.

Также после этого визита глава Донецкой областной военно-гражданской администрации посоветовал Саакашвили заняться проблемами Одесской области.

Думаю, что многие этот пост подвергнет остракизму, но замолчать тупой пиар не могу. Два дня назад на Донетчину приезжая... Опубликовано Павел Жебривским16 января 2016 г.

В свою очередь глава Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook раскритиковал работу Донецкой ОВГА.

"Рабочую группу" они создали, только нашим солдатам не становится теплее от того, что уже энная рабочая группа будет протирать штаны в теплом кабинете. Был бы в стране элементарный порядок, этого председателя ОГА, который ранее был заместителем генпрокурора по борьбе с коррупцией и запомнился такими же рабочими группами и нулевым результатом, давно бы уволили", - написал Саакашвили.