СМИ: Россиян в Турции задержали без сопротивления, полиция зашла в квартиру в штатском и бахилах

Как выяснила «Новая газета», турецкие правоохранительные органы произвели задержание в ходе рейда, а в квартиру, где проживали россияне, зашли в штатском, бронежилетах и в бахилах.

Сообщается, что операция «Рассвет» началась в 9:30 утра одновременно в трех городах: Анталье, Измире и Конеа. Известно, что в Анталье она была в районе Дёшемеалты.

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В результате задержаны 13 человек: трое в Анталье, шестеро в Измире и еще четверо в Конеа. Имена задержанных не раскрываются, однако известны их инициалы.

Однако, по данным ТАСС, речь может идти о 60 задержанных, среди которых иностранцы, в основном сирийцы. По данным агентства, антитеррористическая операция проходила минимум в пяти городах страны.

В Анталье, где и были задержаны россияне, полиция входила в дома, где задержала лиц, подозреваемых в причастности к «Исламскому государству», в бахилах. Некоторые сотрудники правоохранительных органов даже сняли обувь. Об этом «Новой газете» рассказали источники в Стамбуле.

«Это указывает на то, что никакого сопротивления не было», — считают они.

Некоторые из задержанных лиц были допрошены в участке и отпущены, другие оставлены под стражей. По информации турецкого издания Aksam, задержаны шесть человек.

Гражданами России, по словам турецких журналистов, являются только задержанные в Анталье. По предварительным данным, полиция города следила за тремя российскими гражданами — за ними велась наружная слежка по установлению к причастности к ИГ. Как долго велось наблюдение, неизвестно. Подчеркивается, что на след россиян полиция вышла благодаря контакту задержанных с террористами в социальных сетях.

Задержанные в Турции россияне отказались общаться с представителями России, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российская сторона связались с турецкими властями сразу же после получения информации о задержании граждан РФ. О том, что россияне отказываются от контактов, говорится в турецких полицейских протоколах. МИД намерен перепроверить эту информацию, а также выяснить все обстоятельства задержания россиян.

По данным турецкого агентства Dogan, во время обысков в местах проживания задержанных изъято большое количество документации группировки и компакт-дисков.

«Подозреваемые в оказании логистической поддержки ИГ лица (задержанные) находились на постоянной связи с членами ИГ в районе боевых действий», — сообщает Dogan.

По данным Aksam, у подозреваемых изъяты также охотничьи ружья и пневматические пистолеты, компьютеры.

Антитеррористический рейд прошел после крупного теракта в Стамбуле 12 января. Террорист-смертник из группировки ИГ подорвал себя возле группы туристов из Германии, которые находились недалеко от трамвайной остановки на площади Султанахмет в исторической части города. По данным немецких властей, среди погибших было восемь граждан ФРГ. Всего, по последним данным, известно о 10 погибших и 15 пострадавших человек. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что взрыв осуществил террорист-смертник из Сирии.