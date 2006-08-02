Журналистов пригласили в Секретариат Президента
22:58, 02 августа 2006Политика
1584
Переждать дождь
Журналистам, которые ожидают решения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно возможного роспуска парламента возле Секретариата, разрешили войти в пресс-центр, поскольку начался дождь.
Как передает корреспондент УНИАН, небольшой дождь начался в Киеве приблизительно в 22.20, после чего пресс-служба Секретариата Президента предложила журналистам назвать свои фамилии для того, чтобы можно было составить список для допуска журналистов в Секретариат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter