Неделя в цифрах

0 разрешений на международные грузоперевозки на 2016 год были согласованы между Россией и Украиной, сообщают в Министерстве инфраструктуры Украины.

1 пункт, который «внезапно» появился в государственном бюджете на 2016 год, может повлиять на получение Украиной безвизового режима, сообщают народные депутаты. Парламентарии намерены заняться устранением противоречий на первой же сессионной неделе.

1 ядерное испытание провели в Северной Корее, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на заявление руководства КНДР. Испытание водородной бомбы, о котором заявили в Северной Корее, вызвало резко негативную реакцию всего мира.

4 новых элемента (113, 115, 117, 118) появились в таблице Менделеева, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC). Все четыре элемента были синтезированы искусственно.

4 года может понадобиться Украине, чтобы заменить все паспорта на ID-карты, заявил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

4 года тюремного заключения по обвинению в коррупции получил по решению суда родной брат бывшего президента Румынии, сообщают иностранные СМИ. В пользу государства будет конфискована сумма полученной им взятки в 265 000 евро. Остальное имущество остается под арестом.

6,7 баллов по шкале Рихтера составила магнитуда землетрясения, произошедшего в первые дни 2016 года в Индии, сообщают иностранные СМИ. В результате происшествия погибли 6 человек, пострадали – более 100.

13 боевиков самопровозгашенных ДНР и ЛНР, которые причастны к террористическим действиям на востоке Украины, были объявлены в международный розыск, сообщают украинские СМИ. Объявленных в розыск Интерполом боевиков подозревают в грабежах, убийствах, пытках, похищениях граждан в зоне АТО.

16 пусков межконтинентальных баллистических ракет Россия запланировала провести в 2016 году, сообщают в Министерстве обороны РФ.

27 стран, среди которых 14 членов Евросоюза и 13 государство-соседей, в том числе, Украина, могут претендовать на финансирование программ, запускаемых Еврокомиссией для социально-экономического развития этих государств, общей суммой в 1 000 000 000 евро, сообщают иностранные СМИ.

60-70 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли к Украинской православной церкви Киевского патриархата в течение двух лет, сообщают украинские СМИ.

65 человек погибли и 127 получили ранения в результате нападения смертника на тренировочный центр полиции Аль-Джафал на западе Ливии, сообщают иностранные СМИ.

100 кандидатов претендуют на должность руководителя «Укрзализныци» и 50 – на должности руководителей аэропортов «Борисполь» и «Львов», сообщают в Министерстве инфраструктуры Украины.

121 заявление о нападении на женщин в новогоднюю ночь в Кельне было подано в местные правоохранительные органы, сообщают иностранные СМИ. Правоохранители опознали 16 подозреваемых, но не произвели ни одного ареста.

160 самолетов Российской Федерации, нарушающих воздушное пространство Литвы, были зафиксированы над Балтийским морем в 2015 году, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на минобороны Литвы.

2080 пунктов обогрева функционируют в Украине, сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. При этом 2026 пунктов развернуто местными органами власти, 54 – подразделениями ГСЧС.

7 500 российских военнослужащих находятся в зоне АТО на востоке Украины, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, на территориях Донецкой и Луганской областей происходит ротация российских военнослужащих и техники.

150 000 солдат должна насчитывать польская армия, чтобы дать отпор угрозам, считает министр обороны Польши, передают иностранные СМИ. На сегодняшний день в Польше насчитывается около 80 000 солдат.

30 000 000 евро было выделено Украине Еврокомиссией в 2015 году на гуманитарную помощь, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и кризисного урегулирования ХристосаСтилианидиса. Около 55% от этой суммы были направлены на поддержку населения в Донецкой и Луганской областях.

70 000 000 гривен было направлено в начале года министерством энергетики и угольной промышленности на погашение задолженности по заработным платам шахтерам государственных угольных предприятий, сообщают в ведомстве.

7 295 899 256 человек насчитывало население Земли на 1 января 2016 года, подсчитали американские демографы, сообщают иностранные СМИ. Это почти на 78 000 000 больше, чем в 2015 году.

194 000 000 000 долларов потеряли в совокупности 400 богатейших людей мира за первую торговую неделю 2016 года, сообщают иностранные СМИ. Причинами потерь стали снижение китайской экономики и падение цен на нефть.

Маргарита Андреева