Ющенко намекает, что переход армии на контракт сорвался из-за Тимошенко

Переход Украины на контрактную армию в параметрах, объявленных 3 года назад, сейчас является невыполнимым.

Об этом сегодня в Днепропетровске заявил журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По его словам, в 2008 году прирост финансирования украинской армии самый маленький за последние 5 лет.

В.ЮЩЕНКО отметил, что при наличии стратегических программ развития армии и области вооружения нет финансирования. Президент уточнил, что на оснащение одного военнослужащего в Украине из государственного бюджета выделяется 1,9 тыс. дол. ежегодно. Для сравнения: в Польше эта цифра составляет 14 тыс. дол., в США – 22,24 тыс. дол.

«Солдат, который не управляемый, не оснащенный современным вооружением, средствами связи не может выполнить свою задачу и задачу воинского подразделения», – отметил В.ЮЩЕНКО. По его словам, в Украине, которая имеет мощный военно-промышленный комплекс, треть объема финансирования военной отрасли (приблизительно 10 млрд. грн. ежегодно) тратится на сохранность, охрану, консервирование военной техники, «которая не имеет перспективы».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что 55% боевых самолетов в Украине исчерпали срок эксплуатации. Этот показатель по зенитно-ракетным комплексам составляет 85%, боевым кораблям 84%, ракетно-артиллерийскому вооружению – 83%, бронетанковому вооружению – 51%, автомобильному транспорту – 61%, а, по словам В.ЮЩЕНКО, украинская армия пользуется устаревшими типами вооружения.