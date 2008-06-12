Беженец из коалиции не отдаст свою карточку "старому совковому болоту"

Народный депутат Украины, председатель межфракционного депутатского объединения в ВР "Контрабанде - СТОП" Игорь РЫБАКОВ заявляет, что не вернется в коалицию и не отдаст свою карточку для голосования.

В заявлении И.РЫБАКОВА, переданном агентству УНИАН, сказано, что его уход из демократической коалиции – бесповоротный, а карточки для голосования – у него на руках.

"Хочу развеять все мифы и слухи о своей карточке для голосования и о своем возврате в коалицию – это все неправда, которую озвучивают депутаты и лидеры фракции для того, чтобы удержать других депутатов, которые хотят уйти из коалиции, но не решаются", - сказал И.РЫБАКОВ.

Он подчеркнул, что после его ухода из коалиции она разваливается «с бешеной скоростью». "Я всем продемонстрировал, что отвечаю за свои слова и не собираюсь делать шаг назад. Мое решение оставить ряды парламентского большинства стало последовательным и логическим последствием, обнаруженных мной множества беззаконно-коррупционных действий, на которые я неоднократно обращал внимание руководство фракции и правительства", - подчеркнул И.РЫБАКОВ.

Он считает, что «государство жаждет новых лиц во власти и в парламенте». "Мои шаги о выходе коалиции необходимы для того, чтобы наше государство получило новую, эффективную и молодую политически подкованную элиту, которая поменяет в корень все "старые лица", которые замешаны в криминале и коррупции. Молодая политическая элита не будет себя пятнать старым совковым болотом", - отмечает И.РЫБАКОВ.

Он подчеркнул, что заявления некоторых политиков, касающегося его возможного возвращения в коалицию это «пустословье и собственный пиар».

«Я пришел в парламент отстаивать интересы народа, а не обслуживать отдельные криминально-контрабандные схемы кланов, которые уничтожают нашу нацию и заставляют людей выживать", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины И.РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “ Наша Украина – Народная самооборона ”) о выходе из коалиции.