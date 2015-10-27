ФСБ хотела арестовать Яроша, но вместо него в Россию приехал его зам Карпюк – адвокат

Поэтому дело фальсифицировали не «от фигуранта», а «от сюжета», то есть вписали Карпюка, Станислава Клыха, премьер-министра Украины Арсения Яценюка и других в уже полностью готовую «историю» об участии граждан Украины в войне в Чечне.

Об этом Новиков написал своей странице в Facebook.

«Сегодня стороны сделали вступительные заявления и началось судебное. По просьбе защиты начали с показаний Николая Карпюка. Он держался уверенно и подробно перечислял, где он был в 1994 году и особенно 31 декабря во время боя у дворца Дудаева, в первой половине 1995 и в 1999-2000. Называл фамилии тех, кто может подтвердить его алиби, каким изданиям он давал интервью и где могут сохраниться его фотографии. Присяжные слушали его внимательно», - сообщил Новиков.

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При этом он подчеркнул, что нестыковок в обвинении более чем достаточно.

«Это дело фальсифицировали не «от фигуранта», а «от сюжета», то есть вписали Карпюка, Клыха, Яценюка и других в уже полностью готовую расследованную историю. 31 декабря 1994 года в Грозном был жестокий бой, погибло много людей. Следствие начали сразу же. Большую часть материалов дела занимают медицинские экспертизы трупов и старые показания других участников событий, в которых никто из нынешних подсудимых не упоминается. На стороне дудаевцев в них участвовали как минимум покойный Музычко и Мазур, было еще несколько украинцев. Фамилия Карпюка впервые возникла в деле даже позже, чем фамилия Яценюка», - сообщил Новиков.

По его данным, их обоих, а также Яроша, братьев Тягнибок и прочих «вспомнил» некто Малофеев, многократно судимый и тяжело больной, которому явно предложили заработать себе спокойный остаток жизни в тюрьме.

«Начиная с 3 марта, он почти ежедневно описывал свои похождения и перечислял всех, кто тогда воевал вместе с ним против федералов. Странным образом, в показаниях, которые Малофеев давал до 18 марта, Карпюк, которого сейчас называют одним из командиров их группы, не фигурирует. Он появляется там только с 18 марта, на следующий день после задержания. Зато Ярош, на тот момент уже глава «Правого сектора», и Яценюк присутствуют изначально», - написал Новиков.

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«Я объясняю это тем, что в ФСБ не знали, что Карпюк поедет вместо Яроша в Россию. Бумаги готовили на Яроша. Как сказал сегодня сам Карпюк, начиная с бегства Януковича, «Правому сектору» настойчиво передавали через некоего «личного друга Путина, генерал-лейтенанта», приглашение приехать на переговоры с Путиным в Россию. Ярош ехать отказался, поехал Карпюк, его зам по идеологии. Сразу на границе, на КПП их взяли, суд в Брянске дал Карпюку 14 суток за какую-то административку, его привезли в Ессентуки и начали пытать. Обещали украсть сына, подробно описали, в какую школу на какой улице тот ходит. Параллельно Малофеев вспомнил, что Карпюк был вторым после Музычко в их банде. В показаниях, которые Карпюк подписал в конце марта, вместо всего этого говорится, что они ехали на встречу с оппозицией и Немцовым», - сообщил Новиков.

Как сообщал УНИАН, Карпюка российские спецслужбы похитили в марте 2014 года. Клых был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

В конце августа 2015 г. в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела в отношении Карпюка и Клыха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

По версии российского следствия, в "начале 1990-х годов на территории Украины была создана военизированная политическая организация праворадикального толка «УНА-УНСО», придерживающаяся националистической идеологии, одними из целей и задач которой было оказание противодействия российским властям в любой форме и уничтожение граждан РФ русской национальности".

Следователи утверждают, что, «разделяя указанные цели и задачи, в указанное время на территории Украины в ее состав вошли граждане Украины Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Малофеев, Александр Музычко и другие лица».

«Так, выполняя приказы руководителей банды, Карпюк совместно с Музычко возглавили банду под названием «Викинг», в которую также вошли участники «УНА-УНСО» Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Александр Малофеев, Станислав Клых и другие лица», - заявили российские следователи.

Они также утверждали, что в период с декабря 1994 по январь 1995 года Карпюк, Клых, Малофеев совместно с другими участниками банд неоднократно принимали активное участие в боестолкновениях с военнослужащими ВС РФ на территории президентского дворца, площади «Минутка» и железнодорожного вокзала города Грозного, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 ранили.

12 октября 2015 года в Верховном суде Чеченской Республики началось рассмотрение их уголовного дела по сути.

Клых и Карпюк были арестованы более года назад, и за это время к ним ни разу не был допущен консул Украины. 26 октября после очередного судебного заседания украинский консул впервые посетил украинцев в СИЗО.

Кроме того, в сентябре этого года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк в 1990-х годах воевал против российской армии в Чечне.

Яценюк назвал заявление Бастрыкина «клиническим диагнозом российской власти».