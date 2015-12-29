Гройсман не видит в Раде поддержки законопроекта об отзыве депутатов местных советов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сообщил на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

"Я не вижу сегодня его поддержки в зале Верховной Рады Украины", - сказал он.

Спикер отметил, что этот законопроект является очень дискуссионным. Вместе с тем, по его словам, принятие законопроекта за основу дает возможность для продолжения дискуссий по поводу него.

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Гройсман также отметил, что будет против этого закона, если он будет узурпировать власть политических сил. "Если будут созданы механизмы публичной ответственности депутатов местных советов, я буду это поддерживать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Верховная Рада 227 голосами приняла в первом чтении проект закона №3693 "О внесении изменений в хакон "О статусе депутатов местных советов" (относительно отзыва депутатов местных советов)".

Перед этим было около 10 сигнальных голосований за этот законопроект, во время которых не было необходимых 226 голосов для принятия решения.

Экспертная среда, в частности Комитет избирателей Украины, призывает депутатов Рады не голосовать во втором чтении за этот законопроект, поскольку она "фактически предоставляет политическим партиям право пересматривать результаты выборов".