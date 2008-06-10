Единый Центр замахнулся на Богатыреву, Яценюка и Балогу

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ не исключает, что ЕЦ может возглавить очень известный украинский политик.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В то же время И.КРИЛЬ заметил, что вопрос смены лидера ЕЦ не актуален до 12 июля, когда состоится съезд партии, который может его рассмотреть. До тех пор “Единый центр” будет возглавлять он.

“Я не сомневаюсь, что политическую партию “Единый Центр” может возглавить кто-то из очень известных политиков. Возможно, они уже являются членами этой партии, а возможно, они вступят в нее”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, кто может возглавить партию – Раиса БОГАТЫРЕВА, Арсений ЯЦЕНЮК или Виктор БАЛОГА, И.КРИЛЬ отметил: “Я бы хотел видеть всех троих в руководстве партии. Это была бы для меня идеальная ситуация”.

Как сообщал УНИАН, 4 июня председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА заявил, что вскоре у партии "Единый центр" может появиться новый руководитель.

"Вскоре "Единый центр" может возглавить человек, которого пресса Украины очень хорошо знает", – сказал Ю.ЗАБЕЛА. В то же время он не уточнил, кого именно имеет в виду, отметив, что "это будет некорректно".