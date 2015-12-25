Фракция "БПП" проголосует за бюджет на 2016 год - Луценко
03:54, 25 декабря 2015Политика
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Фракция «Блок Петра Порошенко» проголосует за бюджет на 2016 год.
«БПП» проголосует за бюджет на 2016 год / Фото УНИАН
Об этом заявил председатель фракции Юрий Луценко, передает корреспондент УНИАН.
Он отметил, что те, кто проголосует за бюджет, возьмут на себя «тяжелую ношу», но те, кто не проголосует, рискуют «сбросить страну в пропасть».
Луценко подчеркнул, что фракция возьмет на себя «тяжелую ношу».
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Как сообщал УНИАН, этой ночью Верховная Рада Украины планирует принять проект государственного бюджета на 2016 год.
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