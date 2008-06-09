Бютовец Рыбаков рассказал, зачем вышел из коалиции

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Игорь РЫБАКОВ заявляет, что вышел из коалиции "для улучшения жизни людей в стране".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, переданном УНИАН.

И.РЫБАКОВ также заявляет, что он ни от кого не прячется и продолжает работать в усиленном режиме – борется с контрабандой (он является председателем Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде «Контрабанде – стоп!») «Я ни у кого ничего не украл и никакого преступления не сделал, поэтому нет необходимости от кого-то прятаться. Я сделал политический ход для улучшения жизни людей в стране. На все звонки отвечаю по возможности», - цитирует парламентария пресс-служба.

Кроме того, депутат считает, резкие заявления некоторых политиков относительно его поступка «дешевым пиаром». «Такие политики занимаются собственным пиаром, спекулируя моим именем. Складывается впечатление, что в БЮТ, кроме обливания грязью, другого сленга не существует», – отмечает И.РЫБАКОВ.

По информации пресс-службы депутата, 90% его критиков уже постфактум звонят ему и извиняются за высказанное, ссылаясь на «обязаловку», взятую перед лидером фракции.

В то же время, И.РЫБАКОВ утверждает, что во фракции БЮТ уже давно нет единства духа и общей идеи, из-за чего депутаты излагают неправдоподобные данные по снижению инфляции в стране, улучшению жизни граждан, уменьшению контрабанды и т.п.

Депутат также сообщил, что на этой неделе он даст обширную пресс-конференцию.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.