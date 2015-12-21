"Оппоблок" и "Громадська сила" готовят рейдерский захват Днепропетровского горсовета – нардеп

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат, член политсовета УКРОПа Андрей Денисенко.

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«Несмотря на объявленный городским головой Борисом Филатовым перерыв в заседании сессии, они пытаются провести незаконное голосование за Загида Краснова – своего ставленника на должность секретаря горсовета», – заявил нардеп, назвав подобные действия попыткой рейдерского захвата власти.

Сейчас идет подготовка к голосованию. Ранее депутаты пытались избрать секретарем Камиля Примакова, кандидатуру которого согласовали УКРОП, «Самопомич» и «Блок Петра Порошенко – «Солидарность», но он не набрал необходимого количества голосов.

«Три бюллетеня из 33-х, которые взяли представители патриотических фракций, оказались испорченными. Мы еще разберемся с этим и обязательно накажем предателей», – объяснил причину провала голосования Андрей Денисенко.

Чтобы не допустить возвращения бывших регионалов к власти в городе, депутат призвал всех неравнодушных собираться под стенами городского совета.

Напомним, 21 декабря депутаты Днепропетровского городского совета впервые собрались на заседание в полном составе – 64 депутата и городской голова.