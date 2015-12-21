Украина не будет спрашивать у Кремля, по какой Конституции жить и в каком векторе развиваться – Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

«Наша позиция совершенно четкая – мы свой евроинтеграционный выбор будем согласовывать исключительно с украинским народом, и это не дело Кремля, и никто не собирается у них спрашивать ни разрешения, ни консультироваться с ним, каким образом нам развивать наше государство», - заявил Порошенко.

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По словам президента, евроинтеграция стала национальной идеей, которая объединила Украину.

«Я очень горжусь тем, что Украина объединена, как никогда, и уровень поддержки и евроинтеграционных, и евроатлантических устремлений является сегодня очень высоким», - заявил президент.

«Первая реакция на введение идентификационных карточек со стороны РФ: «Это с нами не согласовано», - отметил Порошенко, при этом он заявил, что «это безумие, якобы они не позволят без виз путешествовать в Россию. Но это вопрос украинского суверенитета, мы не будем никого спрашивать, и это наоборот - защита Украины».

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«Так же, как это происходит и с введением зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Они все хотели, чтобы мы у них разрешения спрашивали. Ни я - президент Украины, ни парламент Украины, ни правительство Украины, ни украинский народ не будет спрашивать разрешения, по какой Конституции жить, он сам будет принимать решение, в каком векторе развиваться, и он это решение принял», - заявил Порошенко.