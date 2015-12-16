Туск призывает Россию изменить выбранный ею курс во внешней политике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе после прибытия президента Украины Петра Порошенко для ведения переговоров.

Президент Европейского Совета выразил надежду, что сегодня во время совместных переговоров с президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером и главой Украинского государства Петром Порошенко будут найдены договоренности по нерешенных вопросах.

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"Европа будет придерживаться (своего - УНИАН) курса, а Украина должна придерживаться курса реформ. Россия должна изменить свой курс", - отметил Туск.

Президент Европейского Совета напомнил, что год назад, когда он председательствовал на первой встрече Европейского Совета после занятия своего поста, лидеры Европейского Союза обязались оставаться на пути поддержки Украины. "И мы сделали это, работая в оказании помощи для стабилизации ситуации, и чтобы убедиться - что усилия Украины преобразуют страну в положительном направлении", - заявил Туск.