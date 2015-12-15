Президент надеется, что санкции против РФ продлят уже на этой неделе

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что санкции против России в связи с оккупацией Крыма и неимплементацией Минских соглашений будут продлены во время заседания Совета Евросоюза на этой неделе.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

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«Была подтверждена неизменная позиция Варшавы по поддержке продления санкций за незаконную оккупацию Крыма и неимплементацию Минских соглашений, и я надеюсь, что это решение будет принято на этой неделе во время заседания Совета ЕС. И мне было приятно услышать такую позицию руководства Польши», - отметил Порошенко.

Как сообщалось, президент Польши заявил о неизменной позиции Варшавы относительно продления санкций против России.

«Политика санкций в связи с Минскими договоренностями и ситуацией на востоке Украины должна быть продолжена, и мы не должны отказываться от этой политики», - подчеркнул Дуда.