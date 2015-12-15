Депутаты не могут принять изменения в Конституцию по ратификации Римского статута: не хватает голосов

Верховная Рада Украины / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид на семинаре по обмену опытом между экспертами и парламентариями относительно Международного уголовного суда (МУС) и защиты гражданского населения.

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Она отметила, что в изменениях в Конституцию в части судебной реформы предусмотрено введение в действие нормы о ратификации Римского устава через 3 года.

По ее словам, те, кто выступает за отсрочку ратификации Римского устава, говорят о том, что, находясь в состоянии войны, мало какие государства решаются на его ратификацию.

Сыроид подчеркнула, что выступает за как можно скорейшую ратификацию, но понимает, что изменения в Конституцию — это не только юридический документ, но и политический процесс, который потребует компромисса”.

Она подчеркнула: “Я абсолютно за ратификацию уже сейчас Римского статута, но нет 300 голосов, чтобы это сделать сейчас” (для окончательного принятия изменений в Конституцию необходимо 300 голосов народных депутатов Украины - УНИАН).

Сыроид подчеркнула, что в случае отсрочки на 3 года ратификации Римского статута, это время можно будет использовать для того чтобы “ввести в наш Уголовный кодекс понятие военных преступлений и преступлений против человечности. Потому что сегодня этого нет”.

При этом Сыроид подчеркнула, что будет делать все для того, чтобы Римский устав был ратифицирован как можно скорее.