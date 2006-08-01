Симоненко не пригласили на консультации

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что его не приглашали на консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Если эта информация (о консультациях по поводу роспуска парламента – УНИАН) соответствует действительности, то Президент должен созвать лидеров фракций и руководство Верховной Рады. Но я пока об этом ничего не знаю», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Лидер КПУ также считает, что Президент Украины не имеет права распускать парламент, поскольку не выполнил норму Конституции о подаче представления кандидатуры на должность премьер-министра в Верховную Раду. «Кроме того, антикризисная коалиция до сих пор не услышала конкретных замечаний главы государства в отношении кандидатуры, предложенной коалицией», - пояснил он.

П.СИМОНЕНКО также сообщил, что в случае, если Президент до 2 августа не внесет в парламент кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьера, то фракция КПУ будет инициировать принятие решения о назначении премьер-министра в Верховной Раде.

В свою очередь, народный депутат из фракции Социалистической партии Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ и один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ также высказали сомнение относительно роспуска парламента. «Я не думаю, что Президент пойдет на неконституционный шаг», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ. «Я ничего об этих консультациях не знаю», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Президента Украины сообщила, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО планирует провести сегодня консультации, в соответствии со статьей 90 Конституции Украины, о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины с председателями депутатских фракций, председателем Верховной Рады Украины и его заместителем. Пресс-служба отмечала, что в первой половине дня Президент уже провел встречи с руководителями фракций БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и блока «Наша Украина» Романом БЕССМЕРТНЫМ. Запланирована встреча с лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.