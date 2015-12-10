Пострадавший от ноги Парасюка СБУшник требует от нардепа 100 тысяч гривень
Заместитель начальника ГУ по борьбе с организованной преступностью СБУ Василий Писный подал в суд на нардепа Владимира Парасюка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Парасюка.
"Коррупционер и преступник - заместитель начальника главного управления «К» Службы безопасности Украины Василий Писный подал в суд на Владимира Парасюка. Требует 100 тыс. грн за нанесение морального вреда", - говорится в сообщении.
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Как говорится в исковом заявлении, интервью Владимира Парасюка Львовской газете "Экспресс", где он перечислил многочисленные преступления генерала, привело к "душевным и эмоциональным переживаниям" Писного.
Просим максимального распространения!Коррупционер и преступник - заместитель начальника главного управления «К» Службы безопасности...Posted by Общественная приемная Владимира Парасюка on 10 декабря 2015 г.
Как сообщал УНИАН, 19 ноября во время заседания комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Парасюк ударил Писного ногой. Это произошло во время рассмотрения вопроса об обращении Парасюка о назначении Писного на соответствующую должность.
Генерал написал заявление в Генеральную прокуратуру Украины о его избиении при исполнении служебных обязанностей.
В ГПУ по данному факту открыли уголовное производство.