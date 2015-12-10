Пострадавший от ноги Парасюка СБУшник требует от нардепа 100 тысяч гривень

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Парасюка.

"Коррупционер и преступник - заместитель начальника главного управления «К» Службы безопасности Украины Василий Писный подал в суд на Владимира Парасюка. Требует 100 тыс. грн за нанесение морального вреда", - говорится в сообщении.

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Как говорится в исковом заявлении, интервью Владимира Парасюка Львовской газете "Экспресс", где он перечислил многочисленные преступления генерала, привело к "душевным и эмоциональным переживаниям" Писного.

Просим максимального распространения!Коррупционер и преступник - заместитель начальника главного управления «К» Службы безопасности... Posted by Общественная приемная Владимира Парасюка on 10 декабря 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября во время заседания комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Парасюк ударил Писного ногой. Это произошло во время рассмотрения вопроса об обращении Парасюка о назначении Писного на соответствующую должность.

Генерал написал заявление в Генеральную прокуратуру Украины о его избиении при исполнении служебных обязанностей.

В ГПУ по данному факту открыли уголовное производство.