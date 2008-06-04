Тимошенко сцепит клюв, как на картине Пикассо

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Верховная Рада в ближайшее время примет Государственную программу приватизации на 2008-2012 годы, причем до принятия изменений в госбюджет на этот год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции после заседания Кабинета министров, отвечая на вопрос УНИАН, как он видит прохождение этих документов в парламенте.

Премьер подчеркнула, что необходимо срочно принять программу приватизации на 2008-2012 г. во втором чтении и в целом.

“Мы надеемся, что это будет сделано в ближайшие дни. Я надеюсь, что мы сможем организовать эффективное сотрудничество между правительством, депутатами и парламентскими комитетами в отношении изменений и дополнений к бюджету”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она высказала сомнение, что изменения к госбюджету могут быть переданы в парламент на следующей неделе, поскольку этот документ должен быть серьезно и тщательно подготовлен. На подготовку, по словам главы правительства, уйдет не менее двух-трех недель.

Она отметила, что документ должен быть согласован со всеми участниками бюджетного процесса.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что мечтает о «мирном» сотрудничестве всех ветвей власти, и результаты работы власти в последние дни это подтверждают.

“Стиснувши клюв, как на картине Пикассо, я буду держать эту оливковую ветвь мира, несмотря ни на какие шторма. Я думаю, что у нас есть все основания и возможности (для конструктивной работы всех органов власти – УНИАН). И правительство никогда не будет источником каких-либо конфликтов. Но будет мощным источником наведения порядка в стране”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 июня, Верховная Рада Украины в первом чтении утвердила Государственную программу приватизации на 2008-2012 годы. Госпрограммой определены новые стратегии и приоритеты, цели и условия приватизации государственного имущества.

В частности, документом предусматривается завершить в целом приватизацию как социально-экономический проект широкомасштабной реформы собственности.