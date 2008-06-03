Тимошенко возмутилась «экономическим хамством» в пяти регионах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает губернаторов для снижения цены на мясо птицы принять меры по увеличению импорта этой продукции в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с губернаторами.

Премьер отметила, что на рынке мяса птицы в Украине работает два производителя, и их действия, учитывая то, что цены на эту продукцию поднялись выше европейских, напоминают “картельный сговор”.

"Я не знаю, какую еще рентабельность надо дать нашим производителям, чтобы удовлетворить их аппетиты", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что дала поручение Госинспекции по контролю за ценами изучить ситуацию с ценами на мясо птицы в Украине.

По информации премьер-министра, за май более всего поднялись цены на мясо птицы во Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской и Донецкой областях, а в Киеве цены поднялись на рекордную отметку - на 22%, что, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, является «экономическим хамством».