У Генпрокуратуры нет доказательств подкупа Мороза

По состоянию на 1 августа 2006 года обращения или запросы народного депутата Украины Олега ЛЯШКО относительно возбуждения уголовного дела по факту якобы получения взятки представителями депутатской фракции Социалистической партии Украины и ее руководителем Александром МОРОЗОМ от членов Партии регионов, а также какие-либо материалы в связи с этим (в т.ч. аудиозапись телефонных разговоров) в Генеральную прокуратуру Украины не поступали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, это сообщение распространено, учитывая многочисленные вопросы журналистов.

Как сообщал УНИАН, 24 июля депутат из фракции БЮТ О.ЛЯШКО заявил, что передал Генпрокуратуре записи телефонных разговоров, которые подтверждают факт подкупа председателя Верховной Рады Украины и лидера СПУ А.МОРОЗА членом Партии регионов Андреем КЛЮЕВЫМ.

Депутат от БЮТ рассказал, что получил от “сотрудника отечественных спецслужб” пленку с записью фрагментов двух телефонных разговоров А.КЛЮЕВА. На первом фрагменте А.КЛЮЕВ разговаривает с одним из лидеров СПУ Николаем РУДЬКОВСКИМ, на другом – с неизвестным, который, по словам О.ЛЯШКО, проживает в Москве, и к которому А.КЛЮЕВ обращался по имени «Рубен». Именно в разговоре с этим неизвестным, на вопрос, как дела, А.КЛЮЕВ ответил, что теперь уже хорошо, поскольку “за 300 млн. долларов купил А.МОРОЗА”.

В свою очередь, А.КЛЮЕВ отверг обвинения депутатов-“бютовцев” в подкупе А.МОРОЗА и не исключил обращения в суд.

25 июля Генпрокуратура заявила, что при наличии оснований готова рассмотреть заявление О.ЛЯШКО о якобы подкупе А.МОРОЗА Партией регионов.