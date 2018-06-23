Неделя в цифрах

1 украинский пленник – «киборг» Андрей Гречанов (позывной «Рахман») – был освобожден из плена боевиков так называемой ДНР в результате обмена с 18-й попытки.

1 новая валюта – китайский юань – была включена в корзину ключевых международных резервных валют, в которую входят доллар США, евро, иена и фунт стерлингов, сообщают украинские СМИ со ссылкой на соответствующее решение МВФ.

3 препятствия реформированию Украины – коррупцию, забюрократизированных чиновников и олигархов – назвал президент Петр Порошенко в интервью одному из иностранных изданий.

3 вместо 4 групп плательщиков единого налога может остаться в Украине, в случае принятия правительственного проекта Налогового кодекса, сообщают в Министерстве финансов Украины.

3 мечети были закрыты во Франции после терактов в Париже, сообщают иностранные СМИ. Причиной для закрытия стали подозрения в «радикализации» населения.

7 холдингов, которые будут управляться независимыми менеджерами, предлагает создать премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках реформы структуры и работы правительства из государственных предприятий, выведенных из-под управления министерств.

8 лет лишения свободы получил бывший сотрудник Минобороны РФ Владислав Никольский за государственную измену – передачу украинской стороне документации на десантный корабль, сообщают российские СМИ.

14 тел погибших в Сирии российских военнослужащих были доставлены во временно оккупированный Россией Крым на протяжении ноября, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

15 венгерских пограничников, работающих на КПП с Украиной, были задержаны за взятки (до 1500 евро в день), сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры Венгрии. Если их вина будет доказана, коррупционеры могут получить до 12 лет лишения свободы.

29 место в рейтинге национальных футбольных сборных мира занимает команда Украины. Согласно рейтингу, опубликованному Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), 2015 год сборная Украины заканчивает с 841,58 балла.

32 человека погибли в результате пожара на нефтедобывающей платформе в Каспийском море, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на профсоюз работников нефтяной отрасли Азербайджана. 42 человека удалось спасти.

42% ВВП составила теневая экономика Украины в январе-июле 2015 года, говорится в отчете, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

45 из 54 депутатов новоизбранного городского совета Мариуполя – представители «Оппозиционного блока», сообщают местные СМИ со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии Мариуполя.

71,8% украинцев считают Россию страной – агрессором, говорится в результатах опроса, проведенного Центром Разумкова. При этом 31,5% респондентов отмечают, что события на востоке страны - сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, а 28% - что это война между Украиной и Россией. Кроме того, поддержка Минских договоренностей в украинском обществе уменьшилась с 34% в марте 2015 года до 16,1% в ноябре.

940 украинок, которые воспитали пятерых и более детей, получили почетное звание «Мать-героиня», сообщают в пресс-службе президента Украины. Среди награжденных - жительницы всех регионов Украины, кроме Черкасской области.

1 458 авиаударов осуществили в Сирии самолеты Российской Федерации за последнюю неделю, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

12 000 военных составит миссия НАТО в Афганистане в 2016 году, сообщают украинские СМИ со ссылкой на генсека НАТО ЙенсаСтолтенберга.

40 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины стоят в очереди на получение жилья, сообщают в Министерстве обороны Украины. В текущем году ведомство закупило для украинских военных 1 300 квартир на общую сумму свыше 1 000 000 000 гривен.

98 000 гривен (с учетом всех доплат) составит оклад руководителя Национальной полиции Украины, а самого младшего по званию полицейского – 6 143 гривны, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. С каждым годом полицейские будут зарабатывать надбавку.

280 000 домохозяйств, не имеющих газовых счетчиков, могут остаться без газоснабжения с 1 января 2016 года, сообщают в государственномэнергохолдинге «Нафтогаз Украины».

1 500 000 тонн составляет дефицит угля в Украине, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

2 400 000 рублей готовы выложить в Следственном комитете Российской Федерации за доступ к системе интернет-слежки, позволяющей отслеживать все сообщения в СМИ и социальных сетях и хранить их не менее 1,5 лет, сообщают российские СМИ.

5 700 000 000 гривен правительство закладывает в проект государственного бюджета на 2016 год для Фонда развития территориальных общин, сообщают в Кабмине. Эти средства пойдут на больницы, школы и инфраструктуру.

45 000 000 000 гривен необходимо для утепления жилищного фонда Украины, подсчитали в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

124 900 000 000 гривен может составить дефицит Пенсионного фонда в 2016 году в случае снижения единого социального взноса (ЕСВ) до 20% в рамках предложенной Министерством финансов налоговой реформы, заявляют в ПФУ. Если единый социальный взнос останется на прежнем уровне, прогнозный дефицит фонда в 2016 году составит 7 500 000 000 гривен.

Маргарита Андреева