В РФ ученый приговорен к 8 годам за передачу Украине информации о десантном корабле "Зубр"

Об этом сообщает «Фонтанка».

ФСБ, как пишет издание со ссылкой на источники, обвинила Никольского в передаче украинской стороне документации на десантный корабль «Зубр», спроектированный конструкторским бюро «Алмаз».

Трое профессиональных судей городского суда Петербурга признали бывшего старшего научного сотрудника 1-го ЦНИИ (кораблестроения и вооружения ВМФ) виновным по всем пунктам обвинения. В срок наказания зачтен арест с октября 2012 года.

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Никольский изначально вину не признавал. На судебном следствии, как сообщали местные СМИ, он изменил позицию, попросив суд переквалифицировать дело на «контрабанду документов, которые могут использоваться при создании вооружения и военной техники» (ст.226.1 УК РФ).

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Это не первый раз, когда ученые и бывшие сотрудники силовых структур признаются виновными в госизмене. В середине ноября Московский областной суд признал экс-сотрудника МВД Евгения Чистова виновным в госизмене в форме шпионажа и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В сентябре Мосгорсуд призналбывшего сотрудника ГРУ Геннадия Кравцова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии. В августе 2015 года к 15 годам был приговорен физик Селянинов.