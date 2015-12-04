Порошенко назвал три препятствия реформированию Украины

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью изданию «Le Figaro» 3 декабря.

«За эти год-полтора мы внедрили больше реформ, чем за последние 24 года! Мы снизили инфляцию, уменьшить дефицит бюджета, реформировать банковскую систему, судебную власть и полицию. Шесть месяцев назад только 7% украинцев заявляли, что они доверяют полиции. Сегодня - их 70%! Потому что полиция больше не коррумпирована. Это является примером того, какой должна быть и будет новая Украина», - отметил он.

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«Конечно, существует системное сопротивление. Модернизация страны до сих пор сталкивается с тремя мощными препятствиями: коррупция, забюрократизированные чиновники и олигархи. Но мы победим в этой войне», - отметил Порошенко.