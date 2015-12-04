Коломойский рассказал о ситуации с "Приватбанком"

Об этом в интервью lb.ua заявил экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский. Также он добавил, что и НБУ сегодня не зависим ни от кого. "Да, глава НБУ назначается президентом. Но, формально, это - независимый орган. Он должен действовать согласно нормативам и требования МВФ", отметил Игорь Коломойский.

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"…Такой поворот (национализация Приватбанка - ред.) из колеи меня не выбьет. Я с Приватбанком финансово не связан. Захочу - открою счет в другом банке. Или не открою", - подчеркнул он.

На вопрос о том, является ли "Приват" предметом шантажа власти с вашей стороны, Игорь Коломойский ответил: "Это даже глупо обсуждать. У меня не было таких намерений ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче".

"Приватбанк - это 40% рынка. Огромное количество вкладчиков. Я что, псих, террорист, который берет в заложники своих вкладчиков? Люди в банке держат деньги, которые завтра могут им понадобиться на операцию, на покупку продуктов, на что-то еще. А вы предлагаете в заложники их взять? Это же терроризм!", - подчеркнул Игорь Коломойский.