Коломойский назвал двух "архитекторов узурпации" в Украине

Об этом в интервью изданию LB.ua заявил бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский.

По его словам, Ложкин фактически пытается превратить Украину из парламентско-президентской республики в президентско-парламентскую. "Де-юре, мы с вами говорили, вроде все нормально. Но пока происходят такие метаморфозы, порядка не будет", - отметил бизнесмен.

Коломойский убежден, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк также, как и Ложкин, является "архитектором узурпации", потому что "шел на уступки там, где не имел права". "Вот таких у нас два архитектора фактического превращенияя Украины в президентско-парламентскую республику - Ложкин и Яценюк. Если президент – с помощью гражданского общества – вернется в конституционное поле - досрочных президентских я не прогнозирую. Относительно парламентских, будут решать депутаты коалиции, которая по факту развалилась. Ее не существует", - добавил он.