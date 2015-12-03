Керри заверил Порошенко, что возможная кооперация с РФ не будет осуществляться за счет интересов Украины
18:16, 03 декабря 2015Политика
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Государственный секретарь США Джон Керри заверил президента Украины Петра Порошенко, что возможная кооперация с Россией по важным вопросам международной повестки дня не будет осуществляться за счет интересов Украины.
REUTERS
Об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Керри, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Государственный секретарь США также отметил, что возможная кооперация с РФ по важным вопросам международной повестки дня не будет осуществляться за счет интересов Украины», - подчеркивается в сообщении.
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Кроме того, в ходе разговора была подтверждена неизменная позиция США в отношении политики непризнания оккупированного Россией Крыма.
В свою очередь Порошенко проинформировал собеседника о последних шагах в направлении осуществления внутренних реформ в Украине.
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