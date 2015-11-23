Шкиряк посоветовал главе ЦИК Охендовскому бежать из страны

Сделал это советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook. В частности, он написал: «Активному члену банды Януковича, известному «орденоносцу-пидрахуйчику», агенту Кремля, куму Вилкула и адепту российско-террористического «Оппоблока» Охендовскому: Беги, Миша, беги...». Пост быстро обрел большую популярность в соцсети.

Напомним, что наиболее скандальными шагами Охендовского в последнее время стали попытка сорвать второй тур выборов в Павлограде, способствование срыву выборов в Мариуполе и Красноармейске, а также поддержка Вилкула-старшего в его посягании на пост городского головы Кривого Рога. Кроме того, Михаил Охендовский за четыре месяца до местных выборов получил из рук Петра Порошенко орден Ярослава Мудрого V степени по случаю Дня Конституции Украины.